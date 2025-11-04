México rechaza decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas

El gobierno de México rechazó este lunes la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas, luego de que otorgó asilo a la ex jefa de gabinete peruana, Betssy Chávez, procesada por un fallido golpe de Estado en el país sudamericano, informó la cancillería.

"México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú", señaló la secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Chávez es señalada por la justicia peruana de ser "coautora" del intento de disolución del Congreso que en diciembre de 2022 efectuó el entonces presidente Pedro Castillo.

