México recibe 8,4 millones de turistas en julio, un 12,3% más que el año pasado

Economía: México recibe 8,4 millones de turistas en julio, un 12,3% más que el año pasado

México recibe 8,4 millones de turistas en julio, un 12,3% más que el año pasado
México recibe 8,4 millones de turistas en julio, un 12,3% más que el año pasado

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

México ha recibido 8,4 millones de turistas en el mes de julio, lo que supone un incremento del 12,3% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Del total, la mitad (50,5%) corresponden a turistas internacionales, un 6,1% más, hasta los 4,2 millones de visitantes, mientras que el resto (49,5%) fueron excursionistas, unos 4,1 millones de visitantes que no pernoctaron en su viaje.

Un 80,8% de los turistas ingresaron en el país por vía aérea hasta sumar 2,4 millones de visitantes tras incrementar esta cifra en un 0,7% interanual, mientras que el número de turistas que optó por la vía terrestre creció un 15,7% hasta los 467.439 visitantes.

Asimismo, el ingreso de divisas referente al desembolso total de visitantes aumentó un 10,2% anual en julio hasta los 3 millones de dólares (2,55 millones de euros). De media, el gasto por visitante se redujo un 1,9% en el séptimo mes del ejercicio respecto a 2024 hasta los US$357 (304 millones de euros).

Por otra parte, los mexicanos que visitaron el extranjero aumentaron un 12,2% interanual en julio hasta los 6,5 millones de personas, de los cuales 1,76 millones correspondieron a turistas que pernoctaron en el extranjero. El gasto de estos turistas fuera de las fronteras de México registró un alza del 19,4% hasta los 1,1 millones de dólares (937.000 millones de euros), con un desembolso medio de 179 millones de dólares (152 millones de euros) por cada uno.

