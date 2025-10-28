México recibirá este año más de 1,6 millones de turistas por el 'Día de Muertos', un 2,3% más

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

México recibirá entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, con motivo de la celebración del 'Día de Muertos', más de 1,608 millones de turistas, lo que supone un alza del 2,3% en comparación con el año anterior. Son cifras ofrecidas por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien también precisó que el 73% del total de visitantes serán nacionales y el 27% corresponderá a extranjeros. De media, la ocupación hotelera durante la semana de celebraciones se situará en el 60,8%, según las estimaciones del Gobierno mexicano, lo que supone 1,4 puntos porcentuales por encima de la cifra registrada en 2024. Rodríguez Zamora subrayó que destinos como la Ciudad de México, Cancún, Riviera Maya, Guadalajara y Monterrey concentran gran parte del flujo turístico, si bien también se ha observado un crecimiento sostenido en lugares como Acapulco, Puerto Vallarta o Mazatlán. "El 'Día de Muertos' es una celebración única, llena de color y alegría donde honramos la vida a través de nuestras tradiciones. En ninguna otra parte del mundo existe una manifestación tan viva y conmovedora, que une a las familias, despierta el interés de millones y nos llena de orgullo como nación", ha expresado.