México recibirá la Serie del Caribe 2026 tras crisis Venezuela-EEUU

México fue designado este jueves como la nueva sede de la Serie del Caribe 2026 de béisbol tras la declinación de algunos equipos a viajar a Venezuela, anfitrión inicial, en medio de la crisis por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Estaba previsto que Caracas albergara la cita anual del béisbol caribeño el próximo año, pero la competición se jugará de nuevo en México, que albergó el torneo de 2025 en el que se coronaron los dominicanos Leones del Escogido en Mexicali, estado de Baja California.

"La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informa que la ciudad de Zapopan, Jalisco, ha sido designada oficialmente como sede de la Serie del Caribe 2026, evento que se celebrará del 1 al 7 de febrero", indicó el organismo en un comunicado.

La determinación se tomó luego de que el lunes Puerto Rico, República Dominicana y México declinaran su participación en el evento en Venezuela, que organizó la cita por última vez en 2023, al argumentar "situaciones externas ajenas a su control".

Pese a la crisis suscitada por el despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, que congrega una gran afición en este deporte, la liga venezolana de béisbol había dicho a principios de diciembre que existían las condiciones necesarias para organizar la competición.

- ¿Sin equipo venezolano? -

La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) de béisbol celebró la designación de la nueva sede y explicó que Zapopan, ubicada en el área metropolitana de Guadalajara, fue elegida por su capacidad para organizar la Serie del Caribe a pesar de la "premura del tiempo".

"Tenemos calidad en nuestra liga, en nuestras plazas, y en nuestra infraestructura sobre todo, entonces podemos albergarlo", dijo Salvador Escobar, presidente de la LMP, en rueda de prensa.

Será la segunda vez que la casa de los Charros de Jalisco reciba el torneo tras la edición de 2018, ganada por los Criollos de Caguas de Puerto Rico.

Escobar explicó que en la Serie de 2026 participarán los equipos campeones de los países miembro, Puerto Rico, República Dominicana y México, así como un representante de Panamá en condición de invitado.

Además, "por primera vez" los mexicanos tendrán dos participantes, el campeón y el subcampeón, que se definirán en enero, debido a la posible ausencia de la novena de Venezuela, cuya presencia no está confirmada tras la pérdida de la sede.

"Si hubiera ese interés de participar (de parte del conjunto venezolano), por supuesto que Guadalajraa estará abierto a que así suceda", afirmó el directivo.

El subcampeón mexicano no competiría en caso de que finalmente haya un embajador venezolano.

La Serie de cinco equipos tendrá un formato de todos contra todos, luego semifinales y final.

- Vuelos restringidos -

La organización del certamen de la pelota caliente en Venezuela coincidió con el despliegue desde agosto de militares estadounidenses en el Caribe, que Washington justifica en la lucha antinarcóticos.

Desde el 2 de septiembre, bombardeos estadounidenses a una veintena de lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico dejan unos 100 muertos.

El gobierno de Nicolás Maduro denuncia que las maniobras militares de Estados Unidos buscan en realidad un "cambio de régimen" para apropiarse de las reservas petroleras de Venezuela.

En medio de la ofensiva, la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó en noviembre a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

La advertencia de la FAA llevó a las aerolíneas internacionales a cancelar operaciones, lo que conlleva dificultades logísticas para salir o entrar a Venezuela.