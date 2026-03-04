México: reclutador del Cártel sería sucesor del Mencho

Apodado también "El 90", y desde hace tiempo considerado el "operador más cercano" y en la práctica el número 2 de la banda más poderosa del narco mexicano, este hombre de mirada siniestra obligaba a los nuevos miembros a llamar al recién fallecido líder del CJNG Nemesio Oseguera El Mencho como "Sagrado Señor" o "Santo Señor".

Tras la muerte el 22 de febrero del Mencho, durante un enfrentamiento con el Ejército en una zona montañosa del estado occidental de Jalisco, surgieron varios nombres como candidatos a sucederlo, pero Mendoza siempre destacó, pues es una figura bien conocida de las autoridades por ser el artífice de la vertiginosa expansión reciente del cártel.

Mendoza Gaytán es considerado por agencias de inteligencia de México y Estados Unidos como "un líder implacable y con una capacidad estratégica superior", según testimonios recogidos por la prensa.

A diferencia de otros mandos, "El Sapo" no ha mantenido un perfil bajo, sino "de alto nivel", encargándose del reclutamiento y la conquista de nuevas plazas y su posible ascenso a la cima del CJNG "marca una etapa de incertidumbre sobre si la organización mantendrá su unidad o se fragmentará en facciones regionales", según las fuentes de la prensa local.

De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía General sobre el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Jalisco, donde se encontraba uno de los más grandes campamentos para reclutar jóvenes sicarios del CJNG, citado por el diario local Reforma, El Sapo inició su carrera delictiva cuando tenía apenas 19 años en Estados Unidos.

El joven fue involucrado junto a su hermano mayor Abundio, en el asesinato de un traficante local en Fresno, California, por lo que ambos se vieron obligados a huir a México y establecerse en Jalisco, donde se sumaron a la banda liderada por Oscar Orlando Nava Valencia "El Logo" y su hermano Juan Carlos, herederos del Cártel del Milenio.

Su desempeño en esta última organización, el germen del CJGN, le permitió acercarse a Oseguera y convertirse en uno de los principales operadores, por "su talante sanguinario para combatir a los enemigos", lo que le llevó a convertirse en "el responsable de todo el aparato de guerra" de la organización, según Reforma.

Mendoza fue quien tuvo la idea de reclutar a exguerrilleros latinoamericanos, en especial de Colombia, y además estableció "centros de adiestramiento" para sicarios, conocidos como "escuelitas", en nueve municipios del estado, entre ellos el famoso centro veraniego de Puerto Vallarta, costas del Pacífico.

A El Sapo se le atribuye una emboscada donde fueron asesinados 4 militares en la localidad de Guachinango, Jalisco, el 12 de mayo de 2014.

Por su eficiencia y su sagacidad fue designado por El Mencho como el líder del Grupo Elite Delictivo de Reacción Inmediata, el brazo armado del CJNG con sede en Puerto Vallarta y el estado de Nayarit, vecino a Jalisco.

"Siempre que él se mueve, lo siguen como unas 50 personas bien armadas", señaló "Piscis", un testigo protegido de la Fiscalía General, exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), citado por la prensa local.

