México recupera a figuras y llama a jóvenes para amistosos ante Uruguay y Paraguay

Los consagrados Raúl Jiménez y Edson Álvarez, junto con los juveniles Gilberto Mora y Obed Vargas, encabezan la nómina que la selección mexicana presentó este viernes para los partidos de preparación contra Uruguay y Paraguay en la fecha FIFA de noviembre rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El seleccionador mexicano Javier "El Vasco" Aguirre recuperó a Jiménez y Álvarez, quienes no fueron llamados por razones físicas y médicas para los enfrentamientos de octubre contra Colombia y Ecuador.

Además de ambas figuras, esta vez Aguirre convocó a los defensas legionarios europeos César Montes, del Lokomotiv ruso, Johan Vásquez del Génova italiano y Mateo Chávez del AZ Alkmaar neerlandés.

Desde Europa también se reportará el mediocampista Orbelín Pineda del AEK Atenas griego.

La lista incluye una sorpresa en la delantera: Armando "La Hormiga" González, goleador de las populares Chivas del Guadalajara.

González, de 22 años de edad, recibió su primer llamado a la selección mexicana en atención a que se encuentra en el primer lugar de la tabla de goleo de la liga azteca con 11 goles, empatado con el portugués Paulinho (Toluca) y el brasileño João Pedro (Atlético San Luis).

Javier Aguirre también llamó a dos prometedores jóvenes mediocampistas: Gilberto Mora (Tijuana), de 17 años, que recién jugó el Mundial Sub 20 en Chile, y Obed Vargas, de 20 años, quien en agosto ganó la Leagues Cup con el Seattle Sounders en la final contra el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez.

Las ausencias notables en esta convocatoria son los delanteros Santiago Giménez, del AC Milan de Italia, Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah saudí, y Alexis Vega del Toluca. Los tres por lesiones físicas.

México enfrentará a Uruguay el sábado 15 de noviembre en el estadio Corona, de Torreón, Coahuila (norte de México), y el martes 18 se medirá con Paraguay en el Alamodome, de San Antonio, Texas.

Esta es la convocatoria completa:

-Porteros:

Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos).

-Defensas:

Kevin Álvarez (América), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv/Rusia), Johan Vásquez (Génova/Italia), Jesús Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Países Bajos).

-Medios:

Edson Álvarez (Fenerbahçe/Turquía), Erik Lira (Cruz Azul), Fidel Ambriz (Monterrey), Gilberto Mora (Tijuana), Erick Sánchez (América), Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia), Obed Vargas (Seattle Sounders/Estados Unidos), Marcel Ruiz (Toluca).

-Delanteros:

Alexis Gutiérrez (América), Roberto Alvarado (Guadalajara), Diego Lainez (Tigres), Raúl Jiménez (Fulham/Inglaterra), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Guadalajara), Jorge Ruvalcaba (Pumas), Hirving Lozano (San Diego/Estados Unidos).

str/ag