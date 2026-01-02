México, recuperación económica gracias al fútbol y al tratado de libre comercio

Sin embargo, para los entendidos el camino estará plagado de incertidumbre porque esto depende de que la renovación del llamado T-MEC, vigente desde enero de 1994, sea exitosa, lo cual no es una apuesta segura dado que México deberá llegar a un acuerdo con el cambiante presidente estadounidense Donald Trump.

Los expertos consideran que México crecería en 2026 entre 1 y 1,5% este año, en el mejor de los casos, contra 1,2% del 2024 y 0,5% de este año, con lo que hiló dos años consecutivos debajo del desempeño promedio de América Latina y el Caribe.

Sin embargo, estará acechado por factores como la falta de inversión, que a su vez se deriva de la reciente reforma judicial, que por primera vez sometió a voto popular a los jueces de todos los niveles.

"Aunque el T-MEC destrabará inversiones y el Mundial generará mayor consumo y turismo, el avance será contenido por una política fiscal restrictiva", señaló Alejandro Saldaña, del grupo financiero Ve por más.

Otros factores que podrían conspirar contra la posibilidad de un crecimiento mayor de la economía son la inflación por encima del 4%, los aumentos en el impuesto sobre la renta, el incremento a los salarios mínimos y los mayores costos para las empresas, según la experta Gabriela Siller, de Banco Base.

Siller consideró que este año será "algo engañoso, porque en la primera mitad se tendrá la distracción de la Copa Mundial de Futbol, que podría dar optimismo y generar un mayor crecimiento", pero después vendrá la revisión del T-MEC, que será muy dura para México".

La especialista consideró que, "de continuar la flexibilización de la política monetaria, tanto en Estados Unidos como en México, seguirá bajando la cotización del peso frente al dólar, lo que haría que México crezca la mitad de lo que espera para la economía global, con una expectativa de 3,1% para 2026", afirmó Siller.

Lo cierto es que en este año será una de las naciones que menos crezca en América Latina y el Caribe, que según el Fondo Monetario Internacional repuntará en un promedio de 2,3% para el siguiente año.

Luis Miguel González, analista y directivo del diario especializado El Economista, hizo notar que el repunte de 0,5% de 2025 en el Producto Interno Bruto (PIB) de México, según cifras preliminares, es "mediocre, inferior al de la población y al del promedio de América Latina, que es la región que menos crece en el mundo".

"Tenemos caídas en la actividad industrial, en minería y en construcción, pero cada caída tiene una cara diferente. Las de manufactura tienen mucho que ver con el endurecimiento de la política comercial de la administración Trump", expuso.

El experto indicó que en minería se debe atribuir "a la incomprensión u hostilidad" del gobierno a esta actividad, a pesar de los "precios máximos" que han alcanzado los metales en el mundo, por lo que consideró incomprensible que "predomine la cautela en el sector" por parte de las autoridades. (ANSA).