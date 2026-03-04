México: Reforma avala derecho a "desconexión digital"

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 4 MAR - La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que otorga el derecho a la "desconexión digital" para evitar lo que los especialistas han dado en llamar el "síndrome de desgaste profesional". La enmienda legislativa permitirá a los trabajadores poder negarse a participar "en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en horarios no laborales, vacaciones, permisos y licencias". Por 447 votos a favor, la iniciativa pasará a la revisión del Senado, pero se da por descontado que será aprobada. La modificación legal busca "conciliar la actividad laboral y la vida personal, sujetándose a lo que establezca la negociación acordada entre la persona empleadora y las personas trabajadoras o sus representantes ante la ley". El diputado Miguel Angel Sánchez, del partido Movimiento Ciudadano (MC, centro), defendió la propuesta al señalar que, bajo los términos actuales, la ley establece que la jornada laboral "no termina cuando las personas salen de la oficina, apagan su computadora, llegan a su casa, vacacionan o pasan tiempo con su familia". "Ya no podemos seguir viviendo para trabajar. Tenemos que trabajar para vivir y eso implica poner límites, respetar el tiempo de las personas" y "entender que el descanso también es parte de una vida digna", afirmó el parlamentario. (ANSA)