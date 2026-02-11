México registra 9.074 casos de sarampión, el mayor índice de América

México suma 9.074 casos de sarampión entre 2025 y lo que va de 2026, informó el miércoles el gobierno, lo que sitúa al país como el de mayor índice de esta enfermedad en América

Las autoridades detectaron hace un año el inicio de una ola de contagios en el norte del país, que obligó al gobierno a acelerar la vacunación para frenar la enfermedad

Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México sumó 6.428 casos de la enfermedad en 2025, casi la mitad de los 14.891 registros en el continente

El secretario mexicano de Salud, David Kershenobich, dijo en conferencia de prensa que hay "9.074 casos totales de sarampión entre el 2025 y el 2026"

El funcionario añadió que esa cifra apunta a que la estrategia de vacunación en el país está funcionando

"Si no tuviéramos la protección de la vacunación y, siendo este virus altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados", indicó

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus, que puede ser grave e incluso mortal para los niños pequeños

El infectólogo Alejandro Macías explicó a la AFP que hubo una caída en las tasas de vacunación en 2019, cuando gobernaba el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)

"En México fue sobre todo la falta de compra de vacunas, que empezó en 2019. El gobierno cambió su sistema de compras. También hay que decir que se dejó de financiar sustancialmente a los servicios de salud. Eso afectó el abasto de medicamentos y de vacunas", explicó

Su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha acelerado la vacunación contra la enfermedad en varios estados del país

En Ciudad de México, las autoridades lanzaron una campaña masiva de vacunación, mientras que en el vecino Estado de México, el distrito más poblado del país, el gobierno local ordenó el uso de cubrebocas e instaló filtros de vacunación en las escuelas

La OPS establece que, entre los casos confirmados en el continente, el 78% carecía de vacuna y en el 11% había antecedentes desconocidos de vacunación

La enfermedad suele causar un sarpullido con manchas rojas, además de otros síntomas como fiebre, dolor de garganta y ojos inflamados. El padecimiento puede complicarse con neumonía o encefalitis, entre otras afecciones

Por ello, las autoridades de salud recomiendan que los menores se vacunen entre los 12 y los 15 meses de edad, con un refuerzo posterior