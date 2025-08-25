México registra superávit en cuenta corriente en 2do trim pese a incertidumbre comercial EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 25 ago (Reuters) - México registró un superávit en la cuenta corriente de su balanza de pagos de 206 millones de dólares durante el segundo trimestre, revirtiendo un déficit de 911 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior, informó el lunes el banco central.

El superávit de la cuenta corriente de México equivale al 0,04% del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con un déficit del 0,19% en el segundo trimestre de 2024.

"El aumento anual en el saldo de la cuenta corriente fue resultado, principalmente, de un incremento en el saldo de mercancías no petroleras y, en menor medida, de una disminución en el déficit de servicios", indicó Banco de México en un comunicado.

La mejora se produjo a pesar de la incertidumbre económica mundial vinculada a los cambios en las políticas comerciales estadounidenses y la volatilidad en los mercados internacionales, que afectaron el sentimiento de los inversores y el apetito por el riesgo durante el trimestre, dijo el banco. (Reporte de Brendan O'Boyle; editado en español por Noé Torres)