México: regresa calma tras violencia por captura de Mencho

El Mencho, de 56 años, fue sorprendido en un rancho en la región de Tapalpa, su baluarte en el estado occidental de Jalisco, y capturado tras una persecución por un bosque cercano.

Gravemente herido, murió cuando era trasladado en avión a un hospital, confirmó el secretario de Defensa, general Ricardo Trevillo.

Según las autoridades, tras conocerse el operativo, el cártel organizó al menos 252 "narcobloqueos" en carreteras, incendió tiendas y automóviles, y se enfrentó a balazos con integrantes de las fuerzas de seguridad, en los que murieron 25 Guardias Nacionales y siete narcos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que en el país impera "más tranquilidad y ya no hay bloqueos", pese a lo cual prevalece el miedo en Jalisco, donde se registró gran ausentismo en escuelas y labores. En Guadalajara, capital del estado, están previstos varios partidos del próximo mundial de fútbol.

Uno de los epicentros de la violencia del domingo fue el puerto turístico de Puerto Vallarta, donde un video mostró que en varios puntos se elevaban columnas de humo. Otros videos que circularon en redes mostraban a gente aterrorizada en el aeropuerto de Guadalajara, por tiroteos en las cercanías.

"Desde la mañana nos advirtieron que no saliéramos cuando empezaron los disturbios, pero sí se puso feo. Afortunadamente, todo está tranquilo" ahora, reveló a ANSA un arquitecto que trabaja en la ciudad de las costas del Pacífico, que pidió el anonimato.

La Secretaría de Defensa reveló que los informes de inteligencia del gobierno estadounidense fueron clave para dar con el paradero de El Mencho, ubicado gracias al seguimiento de una de sus parejas.

Al momento del ingreso a la vivienda donde se hallaba, los guardias de Oseguera atacaron a los militares en forma "muy violenta" pero "las fuerzas especiales repelieron la agresión en un intercambio armado que derivó en la muerte del capo", agregó el general Trevilla.

Para garantizar el orden, el Ejército mexicano desplegó 2.500 efectivos adicionales a los 7.500 con que ya cuenta en Jalisco "con un propósito disuasivo", dijo.

Trevilla dio el pésame a las familias de los militares caídos y felicitó a los participantes por "la operación exitosa" que demostró "la fortaleza del Estado mexicano".

El experto en seguridad Alberto Capella calificó la muerte de Oseguera como un golpe que "marca un parteaguas en la historia reciente del crimen organizado", advirtió que sería erróneo verlo como "la solución estructural" a la violencia en el país desatada por el CJNG y otros cárteles.

El especialista calculó que la organización tiene presencia en 29 de los 32 estados del país, cuenta con entre 29.000 y 35.000 integrantes, y "el músculo financiero suficiente para sostener conflictos prolongados".

"No es una pandilla, es una corporación criminal trasnacional con presencia en Estados Unidos, Europa y capacidad para operar en mercados ilícitos globales", sostuvo.

Entre los posibles sucesores del Mencho figuran Audias Flores "El Jardinero", Juan Carlos González, hijastro de "El Mencho" y Gonzalo Mendoza "El Sapo", líder del brazo armado del cártel, señaló el diario capitalino Reforma. (ANSA).