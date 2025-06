México renovaría su aprobación para fusión entre Nippon Steel y US Steel el jueves: fuentes

By Alexandra Alper, Diego Oré

WASHINGTON/CIUDAD DE MÉXICO, 4 jun (Reuters) - Se espera que el organismo antimonopolios de México renueve su aprobación de la compleja oferta de US$14.900 millones de Nippon Steel por U.S. Steel tan pronto como el jueves, según tres personas familiarizadas con el asunto, eliminando así uno de los últimos obstáculos para la fusión.

La Cofece, como se conoce al regulador, dio luz verde a la fusión previamente, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que el asunto no era público. La aprobación mexicana de la adquisición propuesta, anunciada inicialmente en diciembre de 2023, ya expiró y debe renovarse para que la fusión proceda.

El organismo de defensa de la libre competencia, que revisó el caso porque U.S. Steel tiene subsidiarias en México, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. La firma estadounidense y Nippon Steel declinaron hacer comentarios. La noticia, que no se había reportado previamente, llega mientras los inversionistas esperan con ansia la aprobación final del presidente Donald Trump de un acuerdo para disipar cualquier preocupación en materia de seguridad nacional de Estados Unidos.

Trump técnicamente tiene hasta el jueves para firmarlo.

La fusión enfrentó obstáculos desde el principio, ya que tanto el expresidente Joe Biden como Trump afirmaron el año pasado que U.S. Steel debía seguir siendo propiedad estadounidense, en un intento por atraer votantes antes de las elecciones presidenciales en Pensilvania, donde la empresa tiene su sede.

Biden bloqueó el acuerdo en enero alegando motivos de seguridad nacional, lo que provocó demandas por parte de las empresas, que argumentaron que la revisión de seguridad nacional que recibieron fue parcial. La Casa Blanca de Biden refutó la acusación.

Las empresas siderúrgicas vieron una nueva oportunidad en la administración Trump, que comenzó el 20 de enero y abrió una nueva revisión de seguridad nacional de 45 días sobre la fusión propuesta en abril.

Pero los comentarios públicos de Trump, que abarcaron desde la aceptación de una simple "inversión" en U.S. Steel por parte de la empresa japonesa hasta la emisión de una participación minoritaria en Nippon Steel, generaron confusión.

El viernes, en un mitin en Pensilvania, Trump elogió el acuerdo entre las empresas y afirmó que Nippon Steel sería un "excelente socio" para U.S. Steel. Pero más tarde dijo a los periodistas que el acuerdo aún carecía de su aprobación final, dejando sin resolver si permitiría a Nippon Steel tomar la propiedad. (Reporte de Alexandra Alper en Washington y Diego Oré en Ciudad de México; Editado por Raúl Cortés Fernández)