México: Renuncia jefe de bancada oficialista en el Senado

López fue acusado de posible complicidad con Hernán Bermúdez, quien fue su secretario de Seguridad Pública cuando era gobernador del estado sureño de Tabasco (2009-2012) y a quien se acusa de ser líder de la organización criminal "La Barredora".

A López, al cual la oposición acusa de ser protegido del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), también se le señala de haber aumentado en 11.000% una bolsa de recursos que maneja "a discreción" y sin rendición de cuentas como gastos derivados de su gestión en la Cámara Alta.

Al controvertido senador, que fue precandidato presidencial en 2024, también se le acusa de hacer "transferencias millonarias" no reportadas en su declaración patrimonial, que para la oposición podrían traducirse en desviaciones del gasto público para propósitos personales y actos de corrupción, entre otras cosas.

El senador del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda) justificó su salida al señalar que ahora se enfocará "en hacer trabajo territorial rumbo a las elecciones intermedias" de mediados del año próximo, para renovar la totalidad de las 500 bancas de la Cámara de Diputados. (ANSA).