México repatrió a un ciudadano deportado por EEUU a Sudán del Sur

México repatrió a uno de sus ciudadanos deportados por Estados Unidos a Sudán del Sur bajo la ofensiva migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, anunció el sábado el gobierno de este país africano.

El mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, sentenciado a cadena perpetua por asesinato en Estados Unidos, fue deportado a Sudán del Sur el pasado 5 de julio junto a otros siete hombres, después de una larga batalla legal.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur dijo que había llevado a cabo la "exitosa repatriación" de Muñoz Gutiérrez, quien fue transferido a la custodia del embajador mexicano en Etiopía Alejandro Estivill Castro, en un proceso "fluido y ordenado".

