México repatrió a un ciudadano deportado por EEUU a Sudán del Sur
México repatrió a uno de sus ciudadanos deportados por Estados Unidos a Sudán del Sur bajo la ofensi
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
México repatrió a uno de sus ciudadanos deportados por Estados Unidos a Sudán del Sur bajo la ofensiva migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, anunció el sábado el gobierno de este país africano.
El mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, sentenciado a cadena perpetua por asesinato en Estados Unidos, fue deportado a Sudán del Sur el pasado 5 de julio junto a otros siete hombres, después de una larga batalla legal.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur dijo que había llevado a cabo la "exitosa repatriación" de Muñoz Gutiérrez, quien fue transferido a la custodia del embajador mexicano en Etiopía Alejandro Estivill Castro, en un proceso "fluido y ordenado".
str-rbu/jj/rnr/meb
Otras noticias de México
Más leídas
- 1
Los Pumas pecaron de atrevidos y dejaron escapar la victoria ante Australia en el Rugby Championship
- 2
Felipe Contepomi y una airada queja tras la derrota de los Pumas ante Australia: “No sé adónde vamos con estas cosas”
- 3
Novias creadas con IA: la nueva tecnología a la que recurren cada vez más hombres para evitar el rechazo
- 4
Qué dijo Briatore sobre el futuro de Colapinto en Alpine, tras la confirmación de Gasly hasta 2028