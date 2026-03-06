México: reuniones sobre TLC con EU inician en 10 días

El ministro de Economía Marcelo Ebrard indicó que los encuentros previos a citas conjuntas con representantes canadienses fueron acordados con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos

"Vamos a tratar temas como reglas de origen, cómo aumentamos la producción, la integración de nuestras economías para ser más competitivos frente a otras regiones del mundo y de la seguridad en las cadenas de suministro", señaló Ebrard

Los negociadores deberán adoptar "las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del tratado favorezcan principalmente a las partes, incluyendo la reducción de la dependencia de las importaciones de fuera de la región", señaló un comunicado de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos

Después de la primera reunión del 16 de marzo, se espera que haya otras en forma regular para la revisión del tratado

Las negociaciones "pretenden fortalecer el marco regulatorio que rige el comercio bilateral y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles perturbaciones en el ambiente económico global", señaló Ebrard, sin mencionar directamente el tema de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que amenaza el comercio global de petróleo (ANSA)