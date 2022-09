México revisa hasta 30 grandes empresas por adeudos fiscales de 5,000 mln dlr: presidente

Ciudad de méxico, 28 sep (reuters) - el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, dijo el miércoles que su administración está revisando la situación de hasta 30 grandes compañías nacionales y extranjeras que tienen supuestamente adeudos fiscales por alrededor de 100,000 millones de pesos (unos 4,918 millones de dólares).

El mandatario, que no detalló el nombre de las empresas, explicó que en los próximos días se reunirá con la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, y el responsable del área de Grandes Contribuyentes, Antonio Martínez, para revisar esos casos.

"Me dieron a conocer una lista de quiénes se están rezagando, ahora hay como unos 20 ó 30 que no han pagado, que deben, son empresas nacionales y también extranjeras; vamos a hacer una revisión, en algunos casos es porque no se había realizado auditorías, no se les había notificado", afirmó.

Desde que llegó al poder en 2018, López Obrador impulsó una cruzada para asegurar el pago por parte del sector empresarial de los cargos tributarios pendientes que incluyó una reforma constitucional para eliminar la figura de la condonación de impuestos.

En 2020, varias compañías, como las unidades mexicanas de multinacionales como la minorista Walmart y Femsa , la embotelladora de Coca-Cola, pagaron cientos de millones de dólares en impuestos pendientes tras negociar con las autoridades.

En su habitual rueda de prensa diaria, el gobernante aclaró que en la lista no está el Grupo Salinas, del magnate Ricardo Salinas, quien es miembro de un consejo asesor empresarial del presidente, con el que dijo que "se está buscando un acuerdo".

En abril, esa corporación, matriz de la televisora TV Azteca, dijo que seguirá luchando en una disputa legal que ha resultado en una orden para que pague unos 120 millones de dólares a autoridades fiscales.

La presión del SAT, que ha incluido amenazas públicas de enjuiciar penalmente a los representantes legales de las empresas como parte de la campaña para hacer que estas resuelvan sus disputas fiscales, ha sido considerada por especialistas como una violación del derecho internacional.

(1 dólar estadounidense = 20.3319 Pesos Mexicanos) (Reporte de Raúl Cortés Fernández; Editado por Diego Oré)