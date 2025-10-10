México revoca licencia a CIBanco, señalado por EE.UU. de lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO, 10 oct (Reuters) - Autoridades mexicanas dijeron el viernes que revocaron la licencia de operación de CIBanco e iniciaron su proceso de liquidación.

A finales de junio, el Departamento del Tesoro estadounidense señaló a CIBanco, junto con otras dos instituciones financieras del país, por supuestas prácticas de lavado de dinero.

El anuncio fue realizado por la agencia para la protección al ahorro bancario, IPAB, que informó que comenzará el proceso de pago de los depósitos asegurados de las personas ahorradoras en Cibanco el lunes, cubiertos por el equivalente a hasta 3,5 millones de pesos (unos US$188.319).

CIBanco no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

(US$1 dólar estadounidense = 18,5855 pesos mexicanos) (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Noé Torres)