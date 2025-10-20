México.- Revolut recibe luz verde para iniciar operaciones bancarias en México

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

Revolut ha anunciado este lunes que ya ha recibido la autorización final de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con la aprobación del Banco de México, para iniciar operaciones como institución de banca múltiple en México, según ha informado en un comunicado.

Esta autorización es el último paso regulatorio requerido antes de que lance el banco de manera pública, ha agregado.

Así, Revolut se está preparando ya para lanzar su producto a las personas en México que se han inscrito en la lista de espera.

Contar con todas estas regulaciones permitirá, según la entidad, ofrecer servicios financieros como depósitos asegurados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por aproximadamente 3,4 millones de pesos mexicanos (1,6 millones de euros).

Además, Revolut, que en México está liderado por Juan Miguel Guerra, asegura que está invirtiendo "fuertemente" en el mercado mexicano y contratando "activamente" en todos los niveles y funciones.

La entidad reafirma su objetivo de expandirse en América, apoyando su presencial especialmente en EEUU y Brasil.

Además, está tramitando la licencia bancaria completa en Colombia y está en proceso de adquirir un banco en Argentina.