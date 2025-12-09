México.- RIU Hotels abre su sexto hotel en Cancún y refuerza su apuesta por el mercado mexicano

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) - RIU Hotels & Resorts ha consolidado su posición estratégica en México con la inauguración de su sexto hotel en Cancún, el Riu Ventura, elevando su presencia total a 23 establecimientos en el país y 15 en el estado de Quintana Roo. La cadena mallorquina reafirma así su compromiso con el destino, donde emplea a más de 12.600 colaboradores. Con esta nueva apertura, RIU suma seis hoteles en Cancún, seis en Playa del Carmen y tres en Costa Mujeres. El nuevo complejo, ubicado junto a Playa Delfines en la zona hotelera, opera bajo el concepto 'Todo Incluido 24 Horas' y ha sido diseñado para diversificar el producto de la hotelera en la región. El Riu Ventura dispone de 705 habitaciones en total. Entre sus novedades, es el primer hotel de la cadena en México en ofrecer 36 habitaciones con piscina privada ('swim-up') ubicadas en el primer piso, una característica que proporciona mejores vistas y mayor privacidad a los huéspedes. Además, el hotel incorpora una zona exclusiva para adultos en la sexta planta, con una piscina dedicada y un 'Sky Bar' con vistas panorámicas al Caribe, una primicia en los hoteles vacacionales de RIU en el país. La oferta gastronómica es amplia e incluye un restaurante buffet con cocina en vivo y cinco restaurantes temáticos: el asiático Kaori, el mexicano Agave, el italiano Rimini, el de cocina fusión Kulinarium y el clásico Steakhouse. El Sports Bar estrena el concepto 'American Country', con platos a la carta (All-American favorites) y servicio de bebidas y snacks durante las 24 horas del día. En el ámbito del ocio, además de las cuatro amplias piscinas exteriores y el espacio acuático infantil, los huéspedes del Riu Ventura tendrán acceso a las mundialmente famosas RIU Party (White, Jungle, Pink y Neon Party) que se celebran en el Hotel Riu Caribe. Para el bienestar, el hotel cuenta con un completo gimnasio y el Renova Spa, mientras que los más pequeños pueden disfrutar del club infantil RIU Land. De cara al ejercicio 2026, la hotelera ha anunciado planes de inversión que incluyen la reforma del Riu Hotel Palace Peninsula (Cancún) y el Hotel Riu Palace México (Playa del Carmen), además de la posterior construcción del Hotel Riu Palace Quintana Roo (Costa Mujeres).