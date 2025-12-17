México.- Rosa Clará impulsa su expansión en México con la apertura de una nueva tienda en Guadalajara

BARCELONA, 17 dic. 2025 (Europa Press) - La firma de moda nupcial Rosa Clará ha impulsado su expansión en México con la apertura de una nueva tienda en la Colonia Providencia, "una de las zonas residenciales y comerciales más consolidadas y de mayor plusvalía de la ciudad de Guadalajara", informa en un comunicado este miércoles. La tienda, que ocupa una casa rehabilitada de 250 m2 de terreno y 360 m2 de construcción, se ha transformado en "un espacio que combina la identidad de la marca con el encanto arquitectónico original del inmueble". La tienda de Guadalajara se suma a la tienda de Ciudad de México, abierta en 2019, y llega en un momento de crecimiento global para la marca, que este año ha inaugurado nuevas tiendas en Houston y Los Ángeles, en Estados Unidos, y que prevé ampliar su red con próximas aperturas en Atlanta, Boston y Washington.