México saca poco provecho de sus partidos de preparación ante Panamá y Bolivia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Javier Aguirre lo definió perfectamente. Los partidos ante Panamá y Bolivia no ayudaron demasiado al progreso de la selección mexicana rumbo al Mundial del 2026, pero fue mejor eso a simplemente entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de la capital.

Los mexicanos regresaron de su gira por Centro y Sudamérica con dos triunfos —ambos por 1-0 como visitante—que sirvieron para romper la estadística negativa de seis partidos sin poder ganar con la que cerraron 2025, pero que muy poco sirvió para la preparación.

Por no ser fecha FIFA, el “Vasco” Aguirre tuvo que recurrir a jugadores de la Liga MX, con excepción de Obed Vargas, zaguero de los Seattle Sounders de la MLS.

De esos elementos sólo en el partido ante los bolivianos aparecieron los que llevan buenas opciones para integrar la lista final.

¿Qué conclusiones dejaron los encuentros?

Pocas realmente, los mexicanos volvieron a padecer la falta de profundidad en el último tercio de campo, pero poco se puede exigir porque ambas alineaciones jugaron juntas por primera vez.

Ante los panameños, el Tri se apoyó en la base de jugadores de Chivas buscando ese conjunto y seis de ellos aparecieron en el campo, pero hubo muy poco y de no ser por un autogol en los descuentos la racha sin triunfos se hubiera extendido a siete.

Ante Bolivia, México hizo nueve cambios y aparecieron jugadores que son candidatos sólidos para estar en la lista final: Jesús Gallardo, Israel Reyes, Jorge Sánchez y Erik Lira. Los cuatro aparecieron junto al portero Raúl Rangel y el volante Marcel Ruiz, los únicos dos que repitieron.

Se espera que esos jugadores, estén no sólo en la lista final sino, con excepción de Sánchez, incluso como titulares el 11 de junio ante Sudáfrica.

¿Quién aprovechó los encuentros?

Aguirre dijo la semana pasada que al Mundial sólo irá con tres centros delanteros. Se espera que Raúl Jiménez y Santiago Giménez, quien actualmente está lesionado, sean dos de esos dejando sólo un lugar.

En esta convocatoria, el naturalizado de origen argentino Germán Berterame, Armando González y Ángel Sepúlveda tuvieron oportunidad de pelear por ese sitio vacante.

De los tres, el que tuvo más minutos fue la “Hormiga” González que apareció en ambos encuentros, uno como titular, pero es difícil criticar su desempeño cuando tuvo muy pocas pelotas que le permitieran generar peligro y casi siempre recibió balones de espalda a portería.

Berterame entró de relevo ante Bolivia y en un descuido de la zaga local facturó el gol del triunfo.

Sepúlveda fue uno de los cuatro jugadores que fueron parte de la expedición y no vio un solo minuto. Los otros fueron los arqueros Luis Malagón y Carlos Avecedo, además del volante Iker Fimbres.

Otro jugador que le sacó provechó fue el lateral derecho Richy Ledezma, quien debutó luego de cambiar de asociación y generó buenas sensaciones cuando iba al frente, metiéndose en la conversación para ese puesto que no tiene propietario.

¿Quién no lo pasó bien?

De los 27 jugadores que fueron citados a estos dos encuentros, más de la mitad seguramente quedará fuera del Mundial. Algunos quizá lo vean por televisión, pero por falta de oportunidades no se podrán quejar.

Uno de esos es el lateral derecho Jorge Sánchez, quien estuvo en el Mundial de Qatar 2022 pero que está lejos de su mejor nivel. El domingo ante Bolivia se llevó una tarjeta amarilla iniciando el encuentro por una barrida innecesaria en una zona intrascendente del campo.

Imágenes de televisión mostraron a Aguirre visiblemente irritado por ese error, que no fue el único. Sánchez, que es más conocido como lateral de marca, sufrió todo el primer tiempo para frenar al boliviano Fernando Nava, aunque mejoró en el complemento.

Aguirre confirmó el fin de semana que el lateral derecho es una de las posiciones que no tiene definida para el Mundial y Sánchez perdió un paso en la carrera por ganarse ese sitio.

