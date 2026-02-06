México: Sarampión se extiende a meses de Mundial

El repunte de casos es atribuido a la pandemia de Covid-19, que enfocó todos los recursos a la inmunización contra enfermedades prevenibles como esta, en la cual 20% de las personas no protegidas requieren hospitalización y pueden sufrir "complicaciones como neumonía, encefalitis e incluso la muerte", alertó la Academia Mexicana de Pediatría.

La mayoría de contagios se concentra en la población entre 20 y 40 años, por lo que autoridades de las ciudades sede del torneo -la capital, que acogerá el partido inaugural, el próximo 11 de junio, entre México y Sudáfrica, así como la occidental de Guadalajara y la norteña de Monterrey-, se movilizaron para vacunar a la población vulnerable.

La jefa de gobierno de la capital Clara Brugada señaló que se analiza "solicitar el comprobante de vacunación" contra el sarampión a los viajeros internacionales que aterricen en la ciudad para la justa deportiva" por cuanto es apremiante "evitar que la importación de nuevos casos agrave el brote local".

El gobierno de la metrópoli señaló que reforzará la campaña de vacunación con la instalación de más de 2.000 centros sobre todo fuera de estaciones del tren subterráneo y el Metrobús así como las escuelas, mercados y la Central de Abasto y las terminales de buses, entre otros puntos.

La OPS señaló que después de México, Estados Unidos (con 171 casos) y Canadá (con 67), que también son coorganizadores del Mundial de Fútbol 2026, encabezan el Top Ten de los brotes de sarampión en el área, seguidos de Guatemala (41), Bolivia (10) y Uruguay y Chile (1).

La entidad continental lanzó un vehemente llamado a los países de la región a "intensificar la vigilancia epidemiológica, fortalecer la vacunación y garantizar una respuesta rápida ante los brotes".

En México se contabilizan 2.027 casos nuevos contagios, 31,5% de todos los registrados en el 2025, según el más reciente Reporte Epidemiológico del ministerio de Salud, por lo que se acumulan en total 6.432 desde el año pasado.

Los casos confirmados se extienden por 300 municipios de los 32 estados del país, por lo que en numerosos barrios de distintas ciudades como Guadalajara, capital del estado de Jalisco, se impuso el uso del barbijo obligatorio en las escuelas o bien se suspendieron las clases.

Un dato oficial que sobresale en las estadísticas recientes sobre el sarampión es que mientras en el estado norteño de Chihuahua, frontera con Estados Unidos, donde comenzaron los contagios, actualmente registran una caída notable, en Jalisco se encuentran al alza.

El grupo de edad con más casos es el que oscila entre 1 y 4 años con un total de 1.269 casos acumulados, seguido del de 5 a 9 años (1.018) y el de 25 a 29 (932).

El ministerio de Educación Pública anunció la suspensión de clases presenciales en miles de escuelas en los estados de Jalisco y Aguascalientes, como medida preventiva ante el brote de sarampión detectado en comunidades escolares. (ANSA).