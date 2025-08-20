México: sargento fallecido por explosión de mina terrestre

Un sargento del ejército falleció víctima de las heridas causadas por la explosión de una mina terrestre en la localidad de Tepalcatepec, estado sureño de Michoacán, una de las zonas más golpeadas por el crimen organizado.

El caso fue reportado en el paraje conocido como Los Horcones, en la zona llamada Tierra Caliente, y la víctima fue identificada como el Sargento Segundo de Infantería Galileo Anastacio Cordero.

Tras el estallido, sus compañeros acudieron a auxiliarlo y pidieron una ambulancia aérea que lo trasladó al Hospital Militar ubicado en Apatzingán, pero en el trayecto perdió la vida.

Tepalcatepec forma parte de un territorio disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, que se han distinguido por el uso de explosivos, minas terrestres y drones, para lo cual existen informes de que han contratado a expertos del Ejército colombiano e incluso exguerrilleros de ese país.

El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de US$10 millones por Juan José Farías, conocido como "El Abuelo" líder de Cárteles Unidos.

Las minas terrestres cobraron ya también la vida en mayo pasado de otros dos oficiales de la Guardia Nacional y de otros cuatro militares en los límites de Michoacán y Jalisco y en abril, un campesino murió en Apatzingán, también en Michoacán.

El Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán contabilizó desde 2022 una decena de muertes en Tierra Caliente.

(ANSA).