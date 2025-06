México se apresta a conocer a nuevos miembros de la Suprema Corte tras inédita elección

Los mexicanos esperan conocer este lunes a los nuevos integrantes de la Suprema Corte, cuya pugna con el oficialismo de izquierda condujo a la inédita elección popular de todos los jueces del país.

Este ejercicio, único en el mundo, se celebró el domingo con una participación de 12,5% a 13,3% del padrón electoral de 100 millones de personas.

La reforma dispuso la renovación de los miembros de la Suprema Corte, que ahora estará integrada por nueve ministros (cinco mujeres y cuatro hombres) frente a 11 que contemplaba la legislación anterior.

Según las nuevas leyes, el candidato más votado en los comicios será designado presidente del máximo tribunal.

Con el 57,3% de votos escrutados, la carrera es liderada por Hugo Aguilar, abogado de origen indígena con 30 años de experiencia, seguido muy de cerca por Lenia Batres, quien ya era ministra del tribunal antes de la reforma y decidió postularse a la elección.

Batres es simpatizante y colaboradora del partido oficialista Morena, mientras Aguilar fue designado en 2018 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en un alto cargo en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

"Que por primera vez en la historia reciente de nuestro país la Suprema Corte se integre de un ministro indígena", pidió Aguilar la semana pasada en un mensaje de cierre de campaña en sus redes sociales.

Batres, por su parte, celebró el domingo en un mensaje en X "la construcción del nuevo Poder Judicial" y destacó que México es el "primer país en democratizarlo".

Al menos cinco de los nueve candidatos que conformarían la nueva corte son afines al oficialismo de izquierda, según analistas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dará a conocer el resultado final más tarde el lunes.

Presidenta desestima baja participación

La Suprema Corte fue tachada por López Obrador como la gran enemiga de su proyecto de "transformación" y como defensora de los privilegios de las élites políticas y económicas de México.

El creciente choque de poderes detonó la reforma judicial que el mandatario impulsó a todo vapor en los últimos meses de su mandato y que la presidenta Claudia Sheinbaum llevó a cabo.

Este lunes en su conferencia matinal, la presidenta restó importancia a la baja participación en las elecciones que, según expertos, siembra dudas sobre la independencia judicial frente al poder político y el crimen organizado.

Sheinbaum calificó el ejercicio como "algo extraordinario" y una muestra de que "México es el país más democrático del mundo".

Comparó además la cifra total de votos, de unos 13 millones, con los resultados logrados por los partidos de oposición PRI (centro) y PAN (derecha), duros críticos de la elección judicial, en los comicios de 2024.

"Los que participaron son más de los que les dieron su voto hace un año.

(...) Apostaban a que no iba a salir nadie a votar", insistió Sheinbaum.

- "Era como un fraude" -

El líder del PRI, Alejandro Moreno, calificó la elección de "farsa", mientras que Marko Cortés del PAN ha llamado a impugnarla.

"Me parecía que era como un fraude porque no era real, porque nunca se había visto, y realmente por eso no voté", dijo a la AFP Karen Conde, estudiante de odontología de 21 años, sobre sus razones para no participar.

Sheinbaum reconoció, no obstante, que "todo es perfectible" y que la jornada del domingo permitirá sacar conclusiones "para mejorar" los próximos procesos para elegir jueces.

México celebrará en 2027 elecciones para designar a los restantes jueces locales en 13 de los 32 estados del país.

Los mexicanos eligieron el domingo a 2680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia.

