México: se fugan 23 reos de cárcel en Puerto Vallarta

El lunes, tras conocerse el asesinato de Oseguera, se suscitó un motín que dejó un custodio muerto, después de lo cual arribó a las inmediaciones de la prisión un comando armado que lanzó numerosos disparos y derribó el acceso principal con una furgoneta blindada para facilitar la fuga de los reos.

El secretario de Justicia de Jalisco, Juan Pablo Hernández, señaló que los delincuentes se aprovecharon del caos imperante en la ciudad, donde hubo incendios de autos, bloqueos y se prendió fuego a varias tiendas de conveniencia.

Las autoridades de la ciudad pidieron refuerzos para controlar la situación, que se ha restablecido en un 90%, mientras que se lanzó un operativo y se activaron alertas para la recaptura de los evadidos.

Se estima que varios de los reos que se fugaron son miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que mantenía una fuerte presencia en Puerto Vallarta, donde se observaron en videos, aparentemente tomados con drones y difundidos por internet, numerosas columnas de humo tras el asesinato de El Mencho.

La prisión se localiza en la ruta Las Palmas, cerca de un cuartel de la policía y de las sedes de tribunales del Estado.

