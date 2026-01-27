México: se habrían suspendido envío de crudo a Cuba

La reacción de Sheinbaum sobre el tema no pudo ser eludida durante la conferencia matutina diaria de la mandataria, quien, sin embargo, evitó ratificar el reporte de la agencia estadounidense Bloomberg, destacado en las portadas y los titulares de todos los medios impresos, electrónicos y digitales del país.

La mandataria indicó que "la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias petróleo a Cuba tiene que ver con una decisión soberana" adoptada desde hace muchos años" motivada por el bloqueo económico que sufre y "ha generado desabasto en la isla", desvinculándola implícitamente de presiones de Estados Unidos.

La jefa de Estado expuso que "México siempre ha sido solidario y va a seguir siéndolo" y dijo que "la decisión de cuándo y cómo se enviará es soberana, en términos de lo que defina Pemex, en función de los contratos, o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de enviar en determinadas circunstancias".

El informe periodístico difundido el lunes citó reportes de Pemex según los cuales se "canceló" este mes un envío de crudo con destino a Cuba, trasladado por el buque Swift Galaxy, pero ni la petrolera ni la Cancillería confirmaron esa versión a otros medios locales que buscaron confirmar la noticia (ANSA).