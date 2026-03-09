México: se incendia pozo petrolero en Veracruz

La gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle, señaló que la situación "está bajo control", pero no ha sido aún sofocado y dijo que no hay reporte de lesionados o fallecidos.

El fuego inició la tarde del jueves en Las Choapas, sur de Veracruz, debido a una fuga de gas en una válvula durante labores de perforación, señaló la empresa gubernamental Pemex.

Bomberos de la compañía y de las autoridades de protección civil del estado y técnicos extranjeros laboraban a marchas forzadas para intentar extinguir el incendio.

Habitantes de Las Choapas, sur de Veracruz, reportaron un fuerte estruendo, precedido por el incendio en el pozo petrolero Krem, pero un día antes habían escuchado un ruido similar aunque luego supieron que había sido otro incendio rápidamente sofocado.

De todas formas, se anunció la posibilidad de evacuar a unos 5.000 habitantes de por lo menos cinco comunidades aledañas al pozo.

Pemex indicó en un comunicado que durante trabajos de perforación se registró intempestivamente un flujo de hidrocarburos hacia el pozo, por lo que se procedió a cerrarlo y canalizarlo al sistema del quemador, conforme al protocolo de seguridad establecido. (ANSA).