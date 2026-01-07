México se vuelve "proveedor importante" de petróleo para Cuba ante crisis de Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles que México se ha vuelto un "proveedor importante" de petróleo para Cuba, tras ser consultada sobre un informe periodístico que señala que habría desplazado a Venezuela como el principal abastecedor de crudo de la isla.

Un reporte del diario británico Financial Times indica que en 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba superaron a los de Venezuela, de acuerdo con datos de la industria. De momento, la información no pudo ser verificada de forma independiente por la AFP.

Consultada al respecto, Sheinbaum dijo que ante la crisis que afronta Venezuela, "evidentemente México se vuelve un proveedor importante", pero aclaró que el país no está despachando a Cuba "más petróleo del que se había enviado históricamente".