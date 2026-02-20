México: Secta religiosa con líder en prisión busca tener partido

Partido Humanista es el nombre de la organización política que solicitó registro ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del occidental estado de Jalisco, donde se encuentra la sede de la entidad religiosa.

Se trata de la única fuerza política que pudo completar los requisitos impuestos por la autoridad electoral, al demostrar la afiliación de más de 20.000 ciudadanos, en 89 asambleas municipales, superando en 16% los requerimientos mínimos.

La representante legal de este partido es la abogada Vasti Zabdi Arana, que reside en La Hermosa Provincia, un barrio de la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, donde se ubica la sede principal de la Luz del Mundo.

La letrada sostiene fuertes vínculos, según la prensa local, con el diputado federal del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda) Favio Castellanos, quien se ha declarado creyente de la secta.

La acusación formal contra el líder de la Luz del Mundo, que afirma tener 5 millones de fieles en todo el mundo, lo señala como jefe de una organización criminal que "durante décadas" facilitó "el abuso sexual sistemático de niños y mujeres, incluyendo la creación de fotos y vídeos de abusos sexuales sádicos a menores". (ANSA).