México: Sector industrial sufre peor caída en 5 años

Por Marcos Romero ANSA - CIUDAD DE MEXICO, 12 AGO - El sector industrial en México está de capa caída y sufrió su peor caída en cinco años, al retroceder 0,91% en el primer semestre de este año, en medio de temores sobre un estancamiento e incluso una recesión, derivado en parte de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se trata del primer traspié de este segmento vital de la economía mexicana tras la pandemia de Covid-19, cuando la actividad se desplomó 13,78% en términos anuales.

Esta vez, aunque se trata de una reducción mucho menor, generó una gran preocupación entre los expertos, quienes alertaron que el panorama para el resto de 2025 "está amenazado por un ambiente de incertidumbre, tensiones comerciales y menor crecimiento económico esperado para Estados Unidos", según expuso el especialista Alejandro Saldaña.

Saldaña, jefe del Grupo Financiero Ve por Más, señaló que la manufactura "estará limitada por un enfriamiento en la demanda de bienes y el consumo interno perderá fuerza por la incertidumbre y el bajo crecimiento del empleo y también por la exportación, apoyada en meses previos por el adelanto de envíos a Estados Unidos".

Las exportaciones a la nación vecina se anticiparon debido al anuncio de Trump sobre la imposición de aranceles a diversos productos, entre ellos los automóviles, el acero y el aluminio, además del tomate, con lo que se prevé que esto derive en un "enfriamiento del gasto en el país", como advirtió Saldaña.

El declive de la producción industrial obedece en particular a las contracciones registradas en los cuatro grandes grupos que configuran la industria, entre los que destaca la minería, que reportó la mayor baja, de 8,24% anual en la primera mitad del año.

Este retroceso se vio afectado por "los descensos en todas sus variables, entre los que figuran los servicios relacionados con la minería y la extracción de petróleo y gas".

La generación, transmisión y distribución de energía, suministro de agua y de gas al consumidor final es de 1,95% anual, de acuerdo con el reporte del Inegi.

La construcción, otro de los segmentos más castigados en estos primeros seis meses del año, bajó 0,96%, debido sobre todo al desplome en 24,31% en la construcción de obras de energía civil.

El reporte detalló que el único componente de la producción industrial que avanzó en este semestre para olvidar fueron el de las industrias manufactureras, dentro de las cuales destacó la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipos de generación de energía, que creció 3,67%.

En cambio, en contrapartida, la producción maderera se desplomó 6,25%, mientras el curtido y acabado de cuero y piel tuvo un revés de 5,9%.

Especialistas del Centro de Estudios Económicos Banamex indicaron que las manufacturas crecieron gracias al aumento de 0,05% en junio, por la expansión de las manufacturas de la exportación y las asociadas a la demanda interna.

Si bien a juicio de los entendidos los indicadores aún no confirman una recesión, sí existe el riesgo de un estancamiento económico real, de acuerdo con el Banco de México (central) y organismos internacionales, los cuales proyectan un avance económico moderado para este año, aunque también hay estimaciones independientes que prevén un crecimiento cero.

