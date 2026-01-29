México: secuestran a 10 ingenieros de una mina canadiense

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México manifestó su "profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas", de estos profesionales con "un desempeño honesto en su forma laboral".

Los ingenieros fueron raptados desde el pasado día 23, de acuerdo con el gremio, pero hasta ahora se hizo pública la información, luego que hombres armados irrumpieron en el lugar donde estaban hospedados, pues eran originarios de Hermosillo, estado de Sonora, vecino a Sinaloa, "y se los llevaron por la fuerza".

El incidente ocurre en el contexto de una sangrienta disputa entre las facciones de "Los Chapitos" y "Los Mayos" en que está dividido el Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024 y arroja hasta ahora más de 2.000 muertes.

La firma canadiense propietaria de la mina emitió un comunicado en el cual señaló que "las autoridades locales ya han sido informadas" y los equipos de gestión de crisis "ya fueron activados", por lo cual "algunas actividades en el complejo y en sus cercanías han sido temporalmente suspendidas".

Los profesionales trabajaban en un socavón en Pánuco, una comunidad de unos 350 habitantes ubicada en el municipio de La Concordia. (ANSA).