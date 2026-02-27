México: segunda televisora del país se declara insolvente

La empresa bandera del conglomerado empresarial de Salinas, que incluye el Banco Azteca y la cadena de almacenes para personas de bajos recursos Elektra, entre otros negocios, debe a acreedores en Estados Unidos unos US$10.100 millones (unos US$590 millones).

En tanto, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la agencia del gobierno que gestiona los impuestos, debía pagarle en enero unos US$300 millones, mientras que a su propio banco le debe unos US$100 millones.

El pasado 19 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia resolvió negativamente el último amparo para evitar que Salinas Pliego pagara al gobierno sus adeudos, por lo que llegó a un acuerdo para poner fin a casi dos décadas de litigios fiscales.

El magnate realizó un pago inicial de $10.400 millones (unos US$590 millones) y se comprometió a liquidar el saldo restante en 18 mensualidades, pero ahora con la declaración de quiebra de TV Azteca se desconoce si podrá cubrir sus pasivos.

Salinas Pliego ha lanzado duros ataques contra el gobierno y se declaró "perseguido político" y pidió la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al mismo tiempo que no descartó postularse a la presidencia en 2030 (ANSA)