México será la nueva sede de la Serie del Caribe 2026 de béisbol por crisis Venezuela-EEUU

México será la nueva sede de la Serie del Caribe 2026 de béisbol tras la declinación de algunos equipos a viajar a Venezuela en medio de la crisis generada por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, anunciaron este jueves los organizadores.

Estaba previsto que Caracas albergara la cita del béisbol caribeño el próximo año, pero la competición se jugará de nuevo en México, anfitrión de la cita de 2025 que coronó a los dominicanos Leones del Escogido en Mexicali, estado de Baja California.

"La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informa que la ciudad de Zapopan, Jalisco, ha sido designada oficialmente como sede de la Serie del Caribe 2026, evento que se celebrará del 1 al 7 de febrero", indicó la CBPC en una nota de prensa.