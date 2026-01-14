México: Sheinbaum, a empresarios estadounidenses el T-MEC sí les importa

Trump calificó de "irrelevante" el tratado, durante una visita a Detroit, donde se ubica la sede de las grandes armadoras de Estados Unidos.

Sheinbaum indicó durante su habitual conferencia de prensa matutina diaria que "nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas" por lo que se declaró "convencida de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos."

"Hay una integración muy grande" desde hace 30 o 40 años que es "muy difícil de romper" por lo que no queda alternativa más que "seguir avanzando" en ella y sí se necesitan modificaciones, es necesario hacerlas pues "es benéfico" para los dos países, dijo la jefa de Estado.

La mandataria indicó que Estados Unidos cuenta con "muchísimas plantas de producción, no solo de autos, sino de muchísimos" otros tipos de productos y recientemente una empresa estadounidense adquirió una empresa de transformadores en México, con "un monto muy significativo" lo cual indica "que hay confianza en el país".

Además, sostuvo que las grandes empresas estadounidenses "son las beneficiarias de la integración" como lo demuestra el tránsito diario de 400.000 vehículos entre los dos países y el comercio bilateral por más de 300.000 millones de dólares anuales. (ANSA).