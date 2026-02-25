Mexico: Sheinbaum amenaza con demanda a Musk

En un mensaje en X, Musk sostuvo que Sheinbaum "solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel" y que su castigo por desobedecer es un poco peor que un "plan de mejora del rendimiento".

Sheinbaum calificó de "absurda" su insinuación de que en México "existe un narcogobierno" y, a diferencia de otras ocasiones en las cuales le piden responder a declaraciones vitriólicas de su homólogo Donald Trump, cuando responde que hay que tener la "cabeza fría", esta vez no ocultó su enojo.

La declaración de Musk se dio en el marco de la avalancha de reacciones que generó la muerte del máximo líder criminal mexicano Nemesio Oseguera "El Mencho".

"Estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados, pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad, y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país", dijo Sheinbaum.

"Nunca van a estar de acuerdo con nosotros, hagamos lo que hagamos, pero hay mucha hipocresía" en estas expresiones, afirmó la presidenta mexicana. (ANSA).