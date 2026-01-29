México: Sheinbaum, "conversación productiva" con Trump

Ambos jefes de Estado acordaron que las dos naciones "van a seguir trabajando conjuntamente" y abordaron "temas relacionados con la agenda comercial y la relación bilateral entre ambos países", según refirió la jefa de Estado.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que durante el diálogo se acordó que "los equipos de ambos gobiernos continuarán trabajando de manera conjunta para dar seguimiento a los asuntos prioritarios entre México y Estados Unidos".

El intercambio se produce "en un marco de cooperación y entendimiento, como parte del fortalecimiento del diálogo entre ambas naciones", afirmó y sobre su diálogo telefónico, en el que refirió que tuvo la oportunidad de saludar a la esposa de Trump, Melania, a quien conoció durante su reciente visita a Washington.

En Washington, las negociaciones comerciales de alto nivel entre México y Estados Unidos comenzaron formalmente con un encuentro este miércoles entre el jefe de la delegación mexicana, el ministro de Economía Marcelo Ebrard, y el titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aunque sin un representante canadiense.

Ambas partes acordaron "iniciar discusiones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas" como parte de la revisión del T-MEC, que debe concluir el próximo primero de julio.

Según fuentes del ministerio de Economía, citadas por la prensa mexicana, habrá "protocolos" o modificaciones derivadas de la propia arquitectura del acuerdo, aunque sin anticiparse detalles.

Ebrard Casaubón publicó en sus redes sociales un video previo al inicio de su reunión con Greer, en el cual dijo que hablarían de aranceles, exportaciones e inversión y que se encontraría también con Howard Lutnick, titular de Comercio estadounidense.

Tras la reunión, Ebrard compartió otro video en el cual afirmó que ambos se mostraron satisfechos de haber avanzado "mucho" en reuniones previas para que la "revisión del tratado sea la mejor y más rápida posible".

El ministro sostuvo que sobre los aranceles se abordó el tema de la denominada sección 232, que permite a Washington "imponer tarifas por cuestiones de seguridad nacional, como lo hizo con México en el caso del acero y el cobre".

"Asimismo, se analizó cómo está evolucionando la industria automovilística, la exportación e importación de minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro", afirmó.

En un comunicado aparte, Greer dijo que ambos coincidieron en la posibilidad de "reformas estructurales y estratégicas en la revisión del acuerdo, entre ellas el fortalecimiento de las reglas de origen para bienes industriales claves".

Se habló además de "una mayor colaboración en minerales críticos y alineación de la política comercial externa para defender a los trabajadores y productores de Estados Unidos y México, y combatir el dumping y otras prácticas de comercio desleal en la región". (ANSA).