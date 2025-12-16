México: Sheinbaum critica postura de Trump sobre fentanilo

La mandataria enfatizó en la necesidad de "atender las causas del consumo de drogas como estrategia de prevención" y dijo que "el fentanilo tiene también un consumo legal" pues "se usa como anestésico".

Durante su acostumbrada conferencia de prensa de todas las mañanas, Sheinbaum se preguntó sobre las "implicaciones" que tendría "para el uso legal y para el uso no legal" del fentanilo "cuando se determina que es un arma de destrucción".

Sobre la necesidad de la prevención, afirmó que la estrategia que lleva adelante el gobierno de México "lejos de ser punitiva, atiende a las causas sociales detrás del uso de sustancias".

Trump decidió clasificar al fentanilo como "arma de destrucción masiva" bajo el argumento de que mata a por lo menos 200.000 personas cada año (otras fuentes hablan de 100.000) y dijo que esa cifra de víctimas es más alta que la que podría causar "una bomba".

Por lo tanto, firmó una orden ejecutiva que desbloquea "todas las herramientas para combatir a los carteles y las redes extranjeras responsables de inundar las comunidades con esta sustancia mortal".

La jefa de Estado mexicano recordó que "México no aceptará ninguna operación extranjera en su territorio para combatir el tráfico de drogas". (ANSA).