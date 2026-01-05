México: Sheinbaum cuestiona intervención EU en Venezuela

"La historia de América Latina, clara y contundente, la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, ni estabilidad duradera", afirmó al señalar que "solo los pueblos pueden construir su propio futuro, de decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno".

"La soberanía de los pueblos no es algo negociable u opcional y que es un principio fundamental del derecho internacional", así como "principios fundamentales del derecho internacional que deben respetarse siempre sin excepciones", expuso.

A su juicio, la "invasión" de un país por otro "no puede ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI, no conducen ni a la paz, ni al desarrollo" y estimó que "el continente americano "puede y debe avanzar hacia una nueva visión, basada en la cooperación y no en la intervención"".

Sobre las amenazas contra México formuladas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, bajo el argumento de que "está gobernado por el narco", la presidenta Sheinbaum indicó que "México ha estado trabajando" con ese país "para evitar que el fentanilo llegue a los jóvenes de ese país".

