México: Sheinbaum descarta invasión militar de EEUU

Sheinbaum dijo que en su plática telefónica con Trump este le insistió en "ofrecerle ayuda de las Fuerzas Armadas de su país para combatir a los cárteles del narcotráfico", a lo que respondió que "eso no estaba sobre la mesa".

La mandataria, en cambio, le indicó que su gobierno "seguirá colaborando" con Estados Unidos en un "marco de respeto a la soberanía" mexicana.

Sheinbaum tuvo que retrasar su conferencia de prensa matutina habitual para conversar con Trump, con quien abordó temas sobre "seguridad, respeto a las soberanías y la disminución del tráfico de drogas" así como comercio e inversiones, según reportó a través de las redes sociales.

La presidenta describió "muy buena" su conversación telefónica con Trump, la número 15 entre ambos.

La llamada fue precedida por otra que mantuvieron el fin de semana los cancilleres de México Juan Ramón de la Fuente y su homólogo estadounidense Marco Rubio, para apaciguar los temores surgidos luego que Washington pidiera a México "resultados tangibles" en el combate a las drogas y el "desmantelamiento de los cárteles". (ANSA).