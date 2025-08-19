México: Sheinbaum desmiente a la DEA

Al referirse al comunicado del organismo emitido ayer, sobre un llamado "Proyecto Portero", la mandataria dijo que "no hemos llegado a ningún acuerdo" con la DEA sobre el tema y afirmó que solo hubo un taller impartido en Texas a un grupo de policías del Ministerio de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

El entrenamiento busca capacitar a los agentes por parte de funcionarios militares, de inteligencia y diversas fiscalías estadounidenses para actuar en plazas fronterizas, como "un primer paso audaz en la nueva era de aplicación de la ley a lo largo" de esta región limítrofe, señaló el mensaje.

Sheinbaum señaló durante su habitual conferencia de prensa matutina que ignora "con base en qué" criterios o "por qué" razón fue emitido este comunicado porque no existe tal acuerdo con ninguna institución de seguridad de México con la DEA.

"En materia de seguridad lo único que hay un acuerdo que lleva varios meses trabajándose, que está prácticamente listo, con el Departamento de Estado y el gobierno de México, especialmente con la Cancillería" se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua y el respeto territorial", dijo.

Ese acuerdo consiste en que las fuerzas de seguridad de cada país operan cada una "en su territorio" bajo la premisa de "la coordinación sin subordinación", afirmó. (ANSA).