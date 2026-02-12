México: Sheinbaum desmiente supuestos "narcodrones"

Sheinbaum dijo que "hasta ahora no hay una información oficial" sino sólo "una declaración de la Fiscal" General de Estados Unidos Pam Bondi, mientras comparecía ante el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes por el caso Jeffrey Epstein.

Bondi afirmó a los congresistas opositores que la criticaban duramente que "en estos momentos, el ejército estadounidense está derribando drones de los cárteles" y "es lo que debería importar".

Las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos suspendieron el tránsito aéreo en el aeropuerto de El Paso, Texas, ciudad vecina a Ciudad Juárez, estado norteño de Chihuahua.

Sin embargo, algunas versiones de diarios y corresponsales mexicanos en Washington sugirieron que el supuesto ataque de drones se trató en realidad de una "maniobra de distracción" para evitar que se relacionara a Epstein con el presidente Donald Trump en el marco del escándalo que envuelve al fallecido empresario y depredador sexual.

La mandataria dijo que su gobierno no cuenta con "ninguna información oficial" de Estados Unidos y tiene la plena "certeza" de que "no hubo nada desde México".

El gobierno de Trump ha denunciado desde hace tiempo el uso de "narcodrones" en la frontera con México y señaló que tan sólo en el segundo semestre del 2024 fueron detectados un promedio de 150 drones diarios sobrevolando la frontera (ANSA).