México: Sheinbaum lanza ambicioso plan inversión privada

El plan fue anunciado en medio de noticias negativas sobre la caída de la inversión física del gobierno federal en infraestructura que se desplomó en 2025 un 28,4% después de concluir las obras icónicas del gobierno anterior como el Tren Maya, que unió 5 estados de la región sureste y una refinería en el estado meridional de Tabasco, entre otras.

Sheinbaum, acompañada por el ministro de Finanzas Edgar Amador, indicó que los nuevos proyectos estarán regidos por nuevas reglas y esquemas diferentes a las antiguas Asociaciones Público-Privadas (APP).

El objetivo es "potenciar la inversión pública con participación privada" pero sin concesiones ni contratos ventajosos", afirmó la mandataria, quien señaló que se trata de fórmulas de inversión "mixta".

La estrategia incluye la creación del Consejo de Planeación Estratégica, coordinado por la presidenta, para "priorizar proyectos y dar seguimiento", actualizar la normatividad, pero manteniendo "la propiedad y rectoría del Estado".

Especialistas como José Yuste atribuyen la caída de la inversión privada en México, estimada en 7,8% el año pasado, según cifras oficiales, se debe sobre todo al nuevo sistema de elección directa y no meritocrática de los miembros del Poder Judicial, vigente desde el año pasado, que provoca desconfianza en los empresarios en el sistema jurídico. (ANSA).