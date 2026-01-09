México: Sheinbaum niega aumento de entregas de crudo a Cuba

Al salir al paso de un informe del diario británico The Financial Times, afirmó que las exportaciones actuales son similares a las que realizaban administraciones anteriores a la suya, a cargo de los opositores Partido Acción Nacional (PAN, derecha) y Revolucionario Institucional (PRI, centro).

Sheinbaum indicó por ejemplo que "este esquema se aplicó" desde el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) e incluso con Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando gobernó el PRI e incluso con Felipe Calderón (2006-2012), que pertenecía al PAN.

Cuestionada sobre si los países que rechazan el bloque de Cuba ante la ONU deberían sumarse a apoyar a esa nación del Caribe, afirmó que esa decisión "depende de cada país" pero indicó que "los bloqueos dañan a los pueblos más allá de los gobiernos".

"México ha optado por brindar ayuda humanitaria a Cuba" en especial cuando sufre "daños como los recientes provocados por un huracán", afirmó, como lo ha hecho "con muchos otros países" en momentos de apremio. (ANSA).