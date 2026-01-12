México: Sheinbaum, "no hay necesidad de más violencia contra el narcotráfico"

"Miren, la cantidad de fentanilo que fluye de México a Estados Unidos se ha reducido a la mitad gracias al trabajo realizado".

Con estas palabras, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró su respuesta a las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y enfatizó que el uso de la fuerza no es la solución a los problemas fronterizos.

Durante una reunión sobre programas de bienestar social, la jefa de Estado reconoció los éxitos de la estrategia mexicana, lograda sin escalar la guerra, pero también instó a Washington a abordar el consumo de drogas en su territorio.

"Debemos colaborar y coordinarnos con Estados Unidos; somos cercanos, pero hay algo innegociable: la soberanía", concluyó, al tiempo que aseguró que México siempre mantendrá una posición firme e independiente. (ANSA).