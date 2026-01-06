México: Sheinbaum pide a EU un "juicio justo" para Maduro

"Nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada otro, fuera además de la carta de las Naciones Unidas, incluso si fuera culpable de lo que se le acusa que todavía está por verse en el caso de Maduro", afirmó la jefa de Estado.

Durante su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, donde despacha y vive, Sheinbaum consideró que se puede no estar de acuerdo con el régimen de Maduro o el chavismo en Venezuela, pero "otra cosa es que una potencia" invada a otro país para encarcelar a un presidente, por cuanto se trata de "un asunto de soberanía".

Sheinbaum rechazó también las afirmaciones de su homólogo Donald Trump en el sentido de que "los cárteles gobiernan a México" y descartó el riesgo de una invasión estadounidense a México.

"No creo en la invasión, no creo ni siquiera que sea algo" que Estados Unidos esté "tomando muy en serio", dijo al recordar que en las 14 conversaciones telefónicas que ha mantenido con Trump "en varias ocasiones ha insistido en que el Ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México", a lo que ella siempre se opuso.

"Nosotros hemos dicho que no de manera muy firme, primero porque defendemos nuestra soberanía y, segundo, porque no es necesario", indicó. (ANSA).