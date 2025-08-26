México: Sheinbaum pide que El Mayo revele a quiénes sobornó

“Tendría que haber una denuncia” sobre a “quiénes les daba dinero” para no se queden sus revelaciones “en dichos”, afirmó tras la audiencia de culpabilidad El Mayo, mano derecha de Joaquín “El Chapo” Guzmán, extraditado a Estados Unidos en enero de 2017 y condenado a 11 cadenas perpetuas en julio de 2018.

El lunes, la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo “claramente hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos y es todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada”.

Sheinbaum descartó estar preocupada por las revelaciones de Zambada ante las autoridades estadounidenses, pero dijo que “deben ir acompañados de pruebas”.

Asimismo, señaló que Washington no ha entregado a la Fiscalía General de México ninguna nueva información sobre Zambada, quien fue llevado con engaños el pasado 25 de julio de 2024 por el hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López en un avión con matrícula falsa al país vecino para entregarlo a la DEA.

Esta “traición” desató una guerra a muerte entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa, la de los seguidores del Mayo y la de los Chapitos, es decir, los hijos del Chapo. (ANSA).