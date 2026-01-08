México: Sheinbaum presume baja de 40% en homicidios

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, la jefa de Estado dijo que este avance es el "resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad y de procuración de justicia" con los gobiernos de los 32 estados del país.

La sesión se realizó en Cuernavaca, a 70 kilómetros de la capital, en el inicio de una gira de trabajo al estado de Morelos, uno de los más castigados por la ola criminal que sacude al país desde hace 19 años y que arroja más de 500.000 muertos y 134.000 desaparecidos.

Marcela Figueroa, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que el promedio diario de homicidios dolosos se redujo de 86,9 casos en septiembre de 2024 a 52,4 en diciembre de 2025.

Las cifras preliminares, basadas en datos de las 32 fiscalías estatales, muestran que México cerró el año 2025 con un total de 20.674 homicidios dolosos, equivalente a un promedio de 56,6 casos diarios.

"Esta cifra contrasta notablemente con los 26.715 homicidios registrados durante el año 2024, lo que supone una diferencia de 6041 casos menos", indicó Figueroa, quien indicó que en diciembre pasado hubo la cifra más baja de asesinatos desde 2016. (ANSA).