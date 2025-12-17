México: Sheinbaum rechaza intervención EE. UU. en Venezuela

La mandataria llamó a la Organización de Naciones Unidas a asumir su papel en el conflicto "para evitar" un posible "derramamiento de sangre" y que busque "siempre la solución pacífica de los conflictos", cuestionando que no se haya pronunciado hasta ahora ni haya mostrado que está actuando en este asunto.

"La posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz", indicó la jefa de Estado en relación a la ampliación del bloqueo marítimo decretado por el presidente Donald Trump a todos los buques petroleros que entren y salgan de Venezuela.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, Sheinbaum estimó que si "así lo consideran las partes en conflicto" México podría convocar a sus pares de Colombia Gustavo Petro y de Brasil Luis Inazio Lula da Silva para "mediar" en el asunto o "buscar otros mediadores que permitan evitar cualquier conflicto en la región", afirmó.

"Obviamente lo que buscaríamos es que todos los países de América Latina" participen en este esfuerzo por cuanto "es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos", algo que forma parte de los fundamentos de los tratados internacionales y de la Organización de las Naciones Unidas", indicó. (ANSA).