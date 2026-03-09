México: sheinbaum reitera rechazo a acciones militares de US$

Por Marcos Romero. El gobierno de México hizo saber que mantiene su firme oposición a permitir acciones militares de Estados Unidos en su territorio para combatir al crimen organizado, después de la celebración el fin de semana de la cumbre Escudo de las Américas en Miami, encabezada por el presidente Donald Trump.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ha rechazado en diversas ocasiones la propuesta de Trump bajo el argumento de que "La seguridad del país corresponde exclusivamente a las autoridades nacionales", mientras expertos estimaron que la exclusión de México en esa cita no afectará la cooperación bilateral contra el crimen.

"Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Porque es la verdad. Hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no", declaró durante su habitual conferencia de prensa matutina.

La jefa de Estado explicó que México "mantiene cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente en intercambio de información e inteligencia", pero las operaciones militares son un asunto soberano que corresponde realizarlas solo a fuerzas militares de este país.

Trump reiteró este fin de semana en el encuentro con líderes de la derecha latinoamericana, entre ellos el argentino Milei, de Ecuador Daniel Noboa, de Paraguay Santiago Peña, de El Salvador Nayib Bukele y de Costa Rica Rodrigo Cháves, entre otros, que México "representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos".

El presidente sostuvo en la cumbre que México es "epicentro" de la violencia de los cárteles en el hemisferio; Sheinbaum señaló que la cooperación bilateral "debe enfocarse también en acciones que dependen del gobierno estadounidense, como el combate al tráfico ilegal de armas".

"Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México" así como "la reducción del consumo de drogas en Estados Unidos" que es un fenómeno que "alimenta el mercado del narcotráfico".

Sheinbaum recordó que México ha "reforzado las acciones para evitar el tráfico de drogas hacia el país vecino" y aseguró que el flujo de fentanilo que "cruza de México a los Estados Unidos se ha reducido a la mitad", pero se mostró abierta a mantener la cooperación con ese país en intercambio de información e inteligencia.

La oposición en voz del diputado federal conservador Héctor Saúl Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que "México quedó fuera de la cumbre porque ha empoderado a los cárteles" pero admitió que los líderes invitados destacan porque "se apegan a una estrategia de pacificación a través de la fuerza".

La especialista en seguridad y migración Eunice Rendón dijo que México y Brasil fueron excluidos de la cumbre regional del Escudo de las Américas, por razones "más simbólicas que funcionales en términos prácticos", porque sólo fueron invitados personajes que "son aduladores" de Trump y comparten "su pensamiento y su visión ideológica".

"Son presidentes que también están en esa línea fascista, xenófoba y de derecha", afirmó Rendón y dijo que la exclusión fue más por un tema de "políticas distintas, de visión, de país y de visión regional", a pesar de que México y Brasil son las economías "más importantes de la región". (ANSA).