México: Sheinbaum señaló que mantendrá apoyo a Cuba

"Nuestra posición es soberana y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos", afirmó la jefa de Estado, al reaccionar al llamado de la administración Trump para rectificar el respaldo a La Habana y cuestionar que la diplomacia azteca no está "alineada" a los valores de Estados Unidos.

Al referirse al bloque estadounidense a Cuba, subrayó que "es una acción muy compleja para los pueblos" quienes son los que "sufren" de estas medidas de presión.

Sheinbaum indicó que las relaciones de México con Cuba siempre han marcado una "diferencia" con Estados Unidos, pero descartó que ello influya en los vínculos con Washington, al que definió como "su socio comercial más importante".

La mandataria recordó que México "fue el único país que votó en contra del bloqueo de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Cuba y ahora "ya un montón de países votan en Naciones Unidas" para levantar este embargo.

La subsecretaria adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Katherine Dueholm, afirmó que el apoyo de México al "régimen cubano, brutal, corrupto y económicamente disfuncional" contradice "nuestros valores compartidos". (ANSA).